Возвращение имен

«Эта акция памяти уже стала традиционной, она проходит уже в десятый раз. Мы придумали ее, потому что нам кажется важным придать Дню памяти жертв политических репрессий, установленному российским законом о реабилитации на 30 октября, человеческое измерение», сообщила «Интерфаксу» исполнительный директор организации Елена Жемкова.
Принять участие в акции может любой человек, пришедший к Соловецкому камню, установленному на Лубянской площади, чтобы прочитать краткую биографию одного или двух человек из более 40 тысяч расстрелянных москвичей.
«Это очень короткие биографии: фамилия, имя, дата рождения, профессия и дата расстрела. Конечно, мы даем возможность людям, которые приходят, добавлять и свои имена», — сказала Жемкова.
По расчётам организаторов, на акции в этом году ожидается примерно 2 тысячи человек, которые прочтут примерно 2-2,5 тысячи имен, а также будут те, кто просто придет послушать и поставить свечу в память об убитых, так как не у всех будут силы стоять в очереди.
В 80-ю годовщину началу Большого террора 43% граждан России, слышавших о сталинских репрессиях, оправдывают их, считая их необходимыми для сохранения порядка в стране. Свыше 60% россиян считают, что в публичных местах нужно размещать доски, бюсты и картины, рассказывающие об успехах Сталина.Как показал летний опрос ВЦИОМ, Музея истории ГУЛАГа и Фонда памяти, этой позиции придерживаются не только пожилые, но и молодые люди.
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Григорий Явлинский
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и председатель СПЧ Михаил Федотов.
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Лев Рубинштейн и Евгений Асс.
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Ксения Собчак.