Бастой: тюрьма на острове Дьявола

В начале XX века этим островом пугали норвежских мальчишек. «Будешь хулиганить, отправишься на Бастой», — говорили учителя и родители. Попал на Бастой — значит совсем пропащий.

В 1898 году норвежское правительство купило за 95 000 крон небольшой остров Бастой в 75 километрах к югу от Осло. В соответствии с законом 1896 года о безнадзорных детях на острове был организована школа-интернат для «трудных» подростков. Предполагалось исправлять малолетних преступников с помощью физического труда, усердной учебы и церкви. Для этого по проекту норвежского архитектора Кристиана Фюрста на острове была построена большая церковь, здание школы, пять общежитий для школьников, множество хозяйственных построек и производственных помещений. Первые ученики школы-интерната прибыли на остров 11 октября 1900 года.

Narve Skarpmoen/Nasjonalbiblioteket

Задача у тех, кто взялся за исправление подростков, была непростой. В школу собрали мальчишек со всей страны, из разных слоев населения. Кто-то попал сюда за пустячную провинность, другие — за кражу в магазине, были и отпетые негодяи, попавшие на Бастой на насильственные преступления. Для всех воспитанников школы был установлен жесткий (даже жестокий) режим содержания, который предусматривал и телесные наказания, и карцер. Отношения между воспитанниками и сотрудниками были построены на системе тотального контроля и наказаний за малейшие провинности.

Berg & Høeg, Horten. Bildesamlingen til Norsk Folkemuseum

Помимо занятий в обычной школе, воспитанники занимались сельским хозяйством — работали в поле и на ферме, учились профессиям строителя, сапожника, жестянщика, маляра, кузнеца. Кроме этого, школярам преподавали основы теории и практики судовождения. Штат школы был укомплектован опытными преподавателями.

Narve Skarpmoen/Nasjonalbiblioteket





Narve Skarpmoen/Nasjonalbiblioteket





Narve Skarpmoen/Nasjonalbiblioteket





Время было простое и жестокое: считалось, что только наказанием и суровыми условиями содержания можно перевоспитать «трудного» подростка. И на эти наказания сотрудники не скупились. За школой Бастой на долгие годы закрепилась слава одного из самых суровых заведений пенитенциарной системы Норвегии.

Настолько суровых, что 20 мая 1915 года в школе вспыхнул бунт такой силы, что правительству пришлось вызывать для его усмирения гидросамолеты, две подводные лодки и броненосец «Норвегия», который высадил на захваченный школярами остров десант из более чем сотни военных моряков. В 2010 году об этом событии норвежцы сняли художественный фильм «Король острова Дьявола».

Кадр из художественного фильма Kongen av Bastøy о бунте в школе-интернате (2010)

После бунта режим содержания в школе-интернате был несколько смягчен, однако вплоть до своего закрытия в 1970 г. она продолжала пользоваться дурной славой за свою жестокость в отношении воспитанников. Часто учителю хватало простой угрозы «отправить на Бастой», чтобы справиться с хулиганом и нерадивым учеником.

Время течет, менялись люди, изменялась Норвегия. Отношения в обществе стали мягче, толерантнее. Исчезла былая жестокость довоенных лет, норвежцы стали гуманнее относиться к людям, которые оступились. Появились программы более эффективного возвращения в социум граждан, преступивших закон. Жестокость перестала быть основой системы наказаний, ее заменил гуманизм и сдержанность. На этой волне остров Бастой стал местом интереснейшего эксперимента, который начался в 1982 году, когда здесь, на месте интерната с жестоким режимом, появилась тюрьма, в которой нет заборов, стен, колючей проволоки и смотровых вышек. Появилась знаменитая тюрьма Бастой, которую я вам покажу сейчас.

Попасть сюда было непросто, пришлось просить о содействии моего норвежского друга, адвоката Брюна Риснеса, и несколько месяцев ждать приглашения от управления норвежских тюрем. Но оно того стоило — вы увидите самый подробный фото и видеорепортаж (в конце рассказа) о том, что из себя представляет известная на весь мир тюрьма на острове Бастой.

Остров Бастой на карте





Карточка посетителя тюрьмы Бастой





01.

Дорога на Бастой начинается здесь, у паромной переправы в г. Хортен. Отсюда ходят большие автомобильные паромы, а сбоку, у небольшого причала, швартуется маленький, рассчитанный на пару легковушек или один грузовик, паром на Бастой. Он принадлежит тюрьме и все, кто работает на нем (кроме шкипера), заключенные (или как говорят в России — осужденные). Так что с сидельцами Бастоя сталкиваешься сразу, только ступив на борт парома. Всего паром обслуживает команда из 15 человек, которые сменяют друг друга каждые несколько рейсов.

Рустем Адагамов/Другие новости





02.

Это Йон. Срок — двенадцать лет (судя по тяжести наказания, за убийство). Отсидел уже семь. Работает на пароме. Разрешил себя сфотографировать. По статистике около 90% получивших срок в Норвегии за убийство были знакомы со своими жертвами, т. е. это, в основном, преступления на бытовой почве.

Рустем Адагамов/Другие новости





03.

Работающие на пароме получают профессию портового рабочего, с ней легко устроиться на работу, оказавшись на свободе. В Норвегии за тяжелые преступления первую треть срока проводят на тюремном режиме, потом идут на общий, где условия помягче, а после двух третей при отсутствии серьезных замечаний выходят на волю. Йону, получается, остался год.

Рустем Адагамов/Другие новости





04.

Паром идет минут двадцать. Вот и пристань. Мы на Бастое — острове-тюрьме. Здесь нет просто жителей, здесь только сотрудники тюрьмы и заключенные.

Рустем Адагамов/Другие новости





05.

Микроавтобус везет нас по проселочной дороге к зданию администрации тюрьмы.

Рустем Адагамов/Другие новости





06.

Справа мой друг Брюн, слева — директор тюрьмы Бастой Том Эберхардт — увлеченный своей работой человек, энтузиаст гуманных методов работы с преступниками. Может о своей тюрьме говорить часами. Том был нашим гидом в течение всего дня.

ТК/Другие новости





На этом видео небольшой отрывок нашего разговора с Томом.





07.

Мы сидим в том самом здании школы Бастой, где в 1915 году начался бунт воспитанников. За окном церковь, построенная по проекту Кристиана Фюрста.

ТК/Другие новости





08.

Школьные коридоры. Теперь здесь администрация тюрьмы и столовая для сотрудников, в которую нас пригласил Том.

Рустем Адагамов/Другие новости





09.

В тюремной столовой обедают сотрудники тюрьмы и некоторые из заключенных. А вообще сидельцы готовят себе сами, в домашних кухнях.

Рустем Адагамов/Другие новости





10.

Еда здесь простая, по-норвежски скромная — суп, овощи, бутерброды, фруктовая вода. Столовую обслуживает персонал из числа заключенных, они получают за это зарплату. Обычный дневной заработок заключенного на Бастое 65-70 норвежских крон (около 8 долларов США).

Рустем Адагамов/Другие новости





11.

Рустем Адагамов/Другие новости





12.

На плакате в коридоре электронный браслет в качестве контроля — это все более распространенная форма отбытия наказания в Норвегии. Написано: «На пути из тюрьмы к свободе». Содержать человека в тюрьме дорого, поэтому применяют такие браслеты для контроля за передвижением. Попасть в тюрьму в Норвегии не так-то просто — многие дожидаются «посадки», ожидая своей очереди дома. Ожидание засчитывается в срок заключения и иногда человек все свое наказание отбывает в таком ожидании.

Рустем Адагамов/Другие новости





13.

Вид на остров сверху. Большую часть о.Бастой занимает лес — любимое место прогулок заключенных. Здесь нет никаких стен или заборов.





14.

Вот так выглядит территория тюрьмы. В центре — столярная мастерская, я ее еще покажу. Сейчас на Бастое содержатся 115 заключенных. Большая их часть — это убийцы, насильники, торговцы наркотиками. То есть люди с большими сроками заключения. Их обслуживают 72 сотрудника. В расчете на одного заключенного сотрудников на Бастое значительно меньше, чем в других тюрьмах. Сотрудники ничем не вооружены. На ночь почти все уезжают с острова по домам, с преступниками остаются всего четыре сотрудника тюрьмы.

Рустем Адагамов/Другие новости





15.

Вид на церковь из окна директора тюрьмы. Место вечерних посиделок и общих собраний заключенных. За все годы существования этой тюрьмы не было ни одного случая серьезного конфликта между отбывающими наказание.

Рустем Адагамов/Другие новости





16.

Телефонные будки около церкви. Отсюда любой заключенный может звонить ежедневно и разговаривать сколько угодно, без ограничений. В крайней слева будке кто-то, как видите, пользуется этой возможностью.

Рустем Адагамов/Другие новости





17.

В будках висят правила пользования телефоном. «Старайтесь не занимать телефон долго, помните, что есть и другие желающие позвонить. Не курите в будке, а если уж очень хочется курить, то откройте дверь — помните, что тот, кто зайдет после вас, может быть некурящим. Соблюдайте чистоту, берегите оборудование, оно денег стоит». Объявление на двух языках — норвежском и английском.

Рустем Адагамов/Другие новости





18.

Церковь в Норвегии протестантская и является частью государства. Священники государственные служащие и местный священник входит в штат сотрудников. На службу по воскресеньям приходят охотно. У мусульман есть свое помещение для молитвы.

Рустем Адагамов/Другие новости





19.

Рустем Адагамов/Другие новости





20.

Идиллический норвежский пейзаж из окна церкви.

Рустем Адагамов/Другие новости





21.

На выходе лежат брошюры, которые выпускает управление норвежских тюрем. Здесь лежит Новый завет на английском и книжки для детей с отличными иллюстрациями: «Лиза приехала к папе в тюрьму», «Твои мама или папа сидят в тюрьме?» — советы и ответы на вопросы. Норвежская тюремная система всячески приветствует общение людей, отбывающих наказание, со своими семьями и детьми. На Бастое для этого созданы прекрасные условия, я покажу в конце репортажа.

Рустем Адагамов/Другие новости





22.

Важная часть жизни заключенных — тюремный магазин. Он такой же, как и обычные норвежские магазины, только работает по вечерам, когда у сидельцев заканчивается учеба и работа.

Рустем Адагамов/Другие новости





23.

Том с удовольствием показывает тюремный «супермаркет». Здесь всё привычно для норвежца, есть даже машинка для нарезки хлеба, как везде.

Рустем Адагамов/Другие новости





24.

Рустем Адагамов/Другие новости





25.

Рустем Адагамов/Другие новости





26.

Рустем Адагамов/Другие новости





27.

Рустем Адагамов/Другие новости





28.

Для овощей, фруктов, яиц — отдельное помещение с охлаждением.

Рустем Адагамов/Другие новости





29.

Рустем Адагамов/Другие новости





30.

Рустем Адагамов/Другие новости





31.

Кроме еды, хозяйственных товаров, бытовой химии здесь можно купить одежду, обувь, всякое-разное для спорта и досуга. Пришел после работы, купил новые кроссовки Adidas, ветровку, спиннинг, сиденье для рыбалки и пошел на берег ловить рыбку. Кстати, заключенные занимаются рыбной ловлей и организованно, выходят в море, снабжают тюрьму свежей рыбой, крабами и креветками.

Рустем Адагамов/Другие новости





32.

У заключенных на Бастое нет униформы, здесь каждый одевается как хочет, как ему удобно. Товары для занятий спортом — всегда в тюремном магазине.

Рустем Адагамов/Другие новости





33.

У заключенных нет наличных денег, весь их заработок переводится на банковскую карту, ей они и рассчитываются в магазине. 65-70 крон в день, которые зарабатывают здесь, это немного, конечно, но раз в неделю купить что-то вкусное к столу, а особенно вскладчину с соседями — вполне по карману. Да и родные помогают. Магазин — это прибавка к обычному рациону отбывающего наказание.

Рустем Адагамов/Другие новости





34.

Это местный «клуб» —библиотека и читальный зал. Одно из исторических зданий, построенных на острове во время создания здесь школы-интерната. Справа на лавочке сидит один из заключенных, с ним проводит беседу кто-то из сотрудников. Раз в неделю остров посещает психолог, здесь работает медпункт с двумя медицинскими работниками, регулярно приезжает врач-терапевт и стоматолог.

Рустем Адагамов/Другие новости





35.

Тюремная библиотека — книги, кофе, шахматы.

Рустем Адагамов/Другие новости





36.

Полки с фильмами на DVD. Отбывающим наказание на острове можно пользоваться и интернетом, для этого есть особое помещение с компьютерами (в здании церкви). Доступ туда только под контролем сотрудника, пользоваться Сетью можно только с одним ограничением — никакой связи с внешним миром, т. е. ни к соцсетям, ни к мессенджерам, ни к электронной почте доступа нет.

Рустем Адагамов/Другие новости





37.

Рустем Адагамов/Другие новости





38.

Свежие журналы, газеты, музыкальные CD, аудиокниги.

Рустем Адагамов/Другие новости





39.

Есть центральные газеты, местные и даже коммунистическая Klassekampen, которую не так-то просто купить на воле.

Рустем Адагамов/Другие новости





40.

Тюремный пейзаж. Здесь посажены молодые яблоньки.

Рустем Адагамов/Другие новости





41.

Коника зовут Эгил. Мужики куда-то повезли на нем всякую всячину. Здесь легко отличать сидельцев от тюремщиков — последние всегда в форме, а сидельцы в домашнем.

Рустем Адагамов/Другие новости





42.

Как живут заключенные в тюрьме Бастой? Вот так.

Рустем Адагамов/Другие новости





43.

В этой секции жилого дома живут двое русскоязычных ребят из Литвы. Сроки у них большие, предположительно наркокурьеры или дилеры.

Рустем Адагамов/Другие новости





44.

Кухня в доме со всем необходимым, включая посудомоечную машину.

Рустем Адагамов/Другие новости





45.

За чистотой и порядком следят сами сидельцы, уборщиц здесь нет. Как нет и наказаний за нарушения в виде изоляции, например. Наказывают деньгами — штрафуют. На Бастой непросто попасть — отбирают кандидатов сотрудники тюрьмы и многие ждут места здесь по три-четыре месяца.

Рустем Адагамов/Другие новости





46.

Общая комната в доме. Часто заключенные тратят свои деньги на подписку на развлекательные кабельные каналы. В доме, помимо электрических батарей, стоит печка, которую топят дровами (всё как в обычном норвежском доме).

Рустем Адагамов/Другие новости





47.

Личная комната одного из заключенных. Сидельцы должны находиться в доме с 22:30 до 7:00. Все должны работать или учиться ежедневно с 8:00 до 14:30. Остальное время заключенные предоставлены сами себе. Можно гулять по лесу, гонять на велике (основной транспорт здесь), заниматься спортом, рыбалкой. На острове неплохой песчаный пляж и летом там можно загорать и купаться. Есть своя футбольная команда «Бастой», она принимает участие в разных турнирах (на выезды не ездит — на это не хватает средств).

Рустем Адагамов/Другие новости





48.

Жилые кварталы острова Бастой.

Рустем Адагамов/Другие новости





49.

Здесь тоже живут отбывающие наказание на острове.

Рустем Адагамов/Другие новости





50.

И здесь.

Рустем Адагамов/Другие новости





51.

И это тоже «тюремный барак». Обратите внимание, что гриль входит в обязательное оборудование дома для заключенных на Бастое.

Рустем Адагамов/Другие новости





52.

В тюремных теплицах выращивают овощи — помидоры, огурцы, перец. Примерно четверть от собранного урожая идет на продажу в обычные магазины. Здесь не применяют химические удобрения, только органику, которую готовят сами, из отходов собственного производства.

Рустем Адагамов/Другие новости





53.

Идем смотреть на курочек, по пути встречаем одного из сидельцев. Какой-то иностранец восточного типа.

Рустем Адагамов/Другие новости





54.

У кого на Бастое есть закрытая территория, так это у петушиного семейства. Курочки исправно выдают по 250 яиц в день.

Рустем Адагамов/Другие новости





56.

Часть дневного «улова».

Рустем Адагамов/Другие новости





57.

На опушке леса пасутся коровы острова Бастой. Это они оказывают положительное влияние на особо опасных преступников. Ну и молоком их снабжают заодно.

Рустем Адагамов/Другие новости





58.

На острове заготавливают дрова на продажу. Всё копейка в тюремную кассу.

Рустем Адагамов/Другие новости





59.

Рустем Адагамов/Другие новости





60.

Тюремная конюшня. Пока старина Эгил возит телегу с мужиками, кобылы отдыхают в стойлах. Всего на острове шесть лошадей — один мерин, жеребец и четыре кобылки. Слева Бурка — старшая в лошадином семействе на Бастое.

Рустем Адагамов/Другие новости





61.

Овес для лошадок выращивают здесь же, рядом с конюшней.

Рустем Адагамов/Другие новости





62.

В мастерской стоит древняя сеялка в отличном состоянии.

Рустем Адагамов/Другие новости





63.

В столярной мастерской.

Рустем Адагамов/Другие новости





64.

Столярная фреза с компьютерным управлением…

Рустем Адагамов/Другие новости





65.

Рустем Адагамов/Другие новости





66.

Дерево — основной строительный материал в Норвегии. Вот и на Бастое из него чего только не делают.

Рустем Адагамов/Другие новости





67.

Здесь и лесопилка, и сбор садовой мебели.

Рустем Адагамов/Другие новости





68.

А здесь собирают садовые домики на продажу.

Рустем Адагамов/Другие новости





69.

Справа одно из старых зданий, оставшихся от школы-интерната. Там учебные классы и медпункт. На Бастое можно получить практически любое образование, включая высшее. Том вспоминал одного пожилого зэка, который умудрился получить семь дипломов за время пребывания на острове.

Рустем Адагамов/Другие новости





70.

Заправка на Бастое.

Рустем Адагамов/Другие новости





71.

Возвращаемся на причал, скоро придет наш паром. Табличка слева говорит о том, что заключенным дальше ходить нельзя. На самом деле можно, но с разрешения администрации — там находится дом для свиданий с родными, он прямо рядом с пристанью.

Рустем Адагамов/Другие новости





72.

Вот он. Свидания с родственниками отбывающим наказание разрешены раз в неделю по три часа. На ночь пока родственников не оставляют, но, как сказал Том, «мы работаем в этом направлении».

Рустем Адагамов/Другие новости





73.

Внутри дома для свиданий всё, как обычно — чисто, светло, уютно. Есть кухня, большая комната, детская. Во дворе качели и горка. Здесь же рядом тот пляж, о котором я говорил. Летом туда можно ходить всей семьей.

Рустем Адагамов/Другие новости





74.

Детская комната с игрушками и телевизором.

Рустем Адагамов/Другие новости





75.

Кухня. Здесь нет посудомоечной машины и микроволновка какая-то старенькая — это безобразие, я считаю. Ну вот как так? Руками что ли посуду мыть?

Рустем Адагамов/Другие новости





76.

Ну всё, вы дождались, я заканчиваю свой рассказ о тюрьме Бастой. Паром отходит от причала.

Рустем Адагамов/Другие новости





Рецидив после отсидки на Бастое — около 16%. В среднем же по стране — 20%. Бастой охотно делится своим опытом работы, такие тюрьмы собираются открывать в Румынии и Чехии. Румыны заинтересовались тем, что такая тюрьма стоит для бюджета гораздо дешевле. Том Эберхардт уверен, что после строгого режима общество получает опасного для себя человека. После Бастоя он возвращается домой нормальным, не изуродованным морально и физически.

— Когда они выходят на свободу, — говорит Том, — то становятся вашими соседями. — Спросите у себя, кого бы вы хотели видеть на месте вашего соседа — человека, вышедшего из страшной тюремной камеры, или отбывшего свое наказание на Бастое? Мне кажется, что ответ на этот вопрос очевиден.

Видеорепортаж с острова Бастой:







© Рустем Адагамов/Другие новости

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