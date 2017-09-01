Помощь идет

Из всего того бессчисленного множества видео из районов бедствия в Техасе на меня, почему-то, больше всего произвело впечатление вот это: длинная очередь из машин с лодками на прицепах на подъезде к Хьюстону. Американцы из соседних штатов едут спасать людей в затопленных районах. И у них в машинах и лодках одежда, обувь, вода и пища для пострадавших. Солидарность и эмпатию, как основные черты современного цивилизованного общества, в полной мере сейчас демонстрируют американцы, помогающие соотечественникам. И одно это видео говорит о них больше тысячи любых слов.
Страна всем миром стала помогать попавшему в беду южному Техасу. Пивоваренная компания из Джорджии остановила производство пива и разливает в банки питьевую воду, чрезвычайно ценную в условиях наводнения, когда велика опасность распространения дизентерии.
Airbnb собирает и публикует у себя информацию о доступном жилье в районах бедствия, GoFundMe и Apple объявили кампании по сбору средств на своих сайтах.
Кроме этого, Apple, Google и Microsoft перевели значительные средства в фонд помощи пострадавшим. Авиакомпания Southwest предоставила 500 бесплатных билетов для эвакуации людей в безопасные районы. Торговая сеть Walmart предоставила почти 800 грузовиков для доставки всего необходимого.
Восхищает то, с каким энтузиазмом взялись помогать простые американцы. В твиттере все эти дни идет непрерывный мониторинг ситуации в затопленных районах. Люди на лодках немедленно отправляются на помощь по таким сообщениям:
Волонтеры и спасательные службы обследуют дом за домом в затопленных районах. Во многих домах остались старики, женщины с детьми, которые не смогли вовремя уехать. Очень помогают в этой ситуации эйрботы, которые могут проникать в самые труднодоступные места.
А вот так спасали лошадей в Хьюстоне:
Соседи и спасатели выстроились в цепочку, чтобы помочь беременной женщине дойти до машины:
Между тем исполняющая обязанности министра национальной безопасности США Элейн Дьюк сообщила, что ливневые дожди, которые принес с собой «Харви», могут прекратиться в течение ближайших 24-48 часов. «Мы продолжим следить за ситуацией. Наша самая главная задача заключается в завершении поисково-спасательных работ, а также в переселении людей из убежищ во временное жилье. Убежища должны использоваться в максимально короткий период», — приводит ее слова ТАСС.
Сейчас шторм медленно смещается на северо-восток и находится преимущественно над Мексиканским заливом. Ранее из-за ливней в Хьюстоне мэр объявил комендантский час, который будет действовать с 22:00 до 5:00. «Харви» обрушился на штат 26 августа. Он стал самым масштабным в Америке за последние 12 лет. Около 40 человек числятся пропавшими без вести. Ущерб от урагана оценивается в 30 млрд долларов. В 50 округах штата введено чрезвычайное положение, —сообщает Ъ.
Спасательные службы The Texas Navy и Cajun Navy постоянно обновляют интерактивную карту ситуации в районах бедствия.
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Особенно отрадно отметить отношение американцев к братьям меньшим — домашним животным, попавшим в беду вместе с хозяевами. Из затопленных районов много трогательных и драматических фотографий как люди спасают свою четвероногих друзей. Мне, как собачнику, это чрезвычайно нравится.
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Положение в Хьюстоне продолжает оставаться тяжелым, многие люди потеряли буквально всё, оставшись без крыши над головой. Но помощь пострадавшим оказывается в полной мере, и не в последнюю очередь за счет простых американцев.
И еще. Чтобы вы лучше представляли себе масштабы бедствия:
Вот это Хьюстон до наводнения…
…а это сейчас.
Тем, кто не поленился досмотреть до конца — интересное. Вот так спасается от наводнения муравейник.